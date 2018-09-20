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Объявлен состав «Зенита» на матч с «Копенгагеном»
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«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Копенгагеном» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Петербургский "Зенит" объявил стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает "Советский спорт".
"Копенгаген": Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен, Зека, Сотириу, Н'Дойе.
"Зенит": Лунев, Анюков, Нету, Иванович, Смольников, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее эксперт назвал Дзюбу "настоящим футболистом".
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