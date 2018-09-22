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«Ливерпуль» одолел «Саутгемптон»
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«Ливерпуль» одержал шестую победу в АПЛ подряд, одолев «Саутгемптон» 

LiveSport.Ru + ещё 3 9 часов назад
Фото: twitter.com/LFC/
В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» — 3:0.
За хозяев голами отметились Жоэль Матип (21-я минута) и Мохамед Салах (45+3), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Саутгемптона» Уэсли Худт (10).
После этой встречи «Ливерпуль» набрал 18 очков в 6 турах и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с пятью баллами расположился на 14-м месте.
В следующем туре «Ливерпуль» 29 сентября в гостях встретится с «Челси», а «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».
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