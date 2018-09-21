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Черчесов призвал игроков не читать регламент Лиги наций
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Черчесов призвал игроков сборной России не читать регламент Лиги наций 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что игрокам национальной команды не стоит концентрировать свое внимание на сложном регламенте Лиги наций УЕФА, сообщает RT.
"Я на собрании сразу сказал футболистам: "Не читаем регламента Лиги наций, разобраться в нем сложно". Если будем выигрывать, всё в любом случае будет нормально. Разумеется, относимся к Лиге наций серьезно. Сейчас мы находимся во втором дивизионе турнира и хотим подняться в первый, чтобы играть с командами более высокого класса. Для этого нужно занять первое место в группе", — заявил 55-летний наставник.
В первом матче Лиги наций УЕФА сборная России на выезде обыграла команду Турции (2:1). Свой следующий матч в этом турнире подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября, когда в Калининграде встретятся со сборной Швеции.
Ранее сообщалось, что Черчесов готов рассмотреть нового легионера для сборной России.
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