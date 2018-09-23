Восемь причин смотреть дерби ЦСКА — «Спартак»

Одним из центральных матчей восьмого тура РПЛ станет встреча ЦСКА и «Спартака» . Если красно-белые потерпят третье поражение подряд во всех турнирах, это может негативно сказаться на карьерных перспективах главного тренера Массимо Карреры . Армейцы будут стараются продлить беспроигрышную серию в чемпионате, а форвард Фёдор Чалов — отметиться голом в шестой игре подряд.

Атмосфера дерби

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» по праву считается одним из самых принципиальных и ожесточённых в России. На протяжении десятилетий градус противостояния в этих матчах лишь возрастал, чему во многом способствовало наличие в обоих коллективах игроков, не понаслышке знающих о важности успеха в этом матче. Но в нынешнем сезоне существует риск, что подобного накала может и не быть. И причина — в ЦСКА.

Поэтому пока сложно предугадать, удастся ли тренерам объяснять своим подопечным, как много стоит на кону. И не превратится ли сверхнапряжённая битва в обычный рядовой матч, пусть и между классными командами, которые представляют страну в Европе.

Судейский дебют

Череду дебютов продолжает и главный арбитр встречи. Для 34-летнего Кирилла Левникова московское дерби станет первым в карьере. Ранее судье из Санкт-Петербурга ни разу не доверяли обслуживать матч подобного калибра, поэтому для него воскресный поединок также станет серьёзным испытанием.

Примечательно, что в этом сезоне Левников отработал на одном из матчей каждого из клубов. Он обслуживал встречу между ЦСКА и «Уралом», в которой армейцы добились крупной победы со счётом 4:0, а также скандальный поединок между «Спартаком» и «Анжи». Тогда рефери не поскупился на карточки и изгнал с поля сразу двух футболистов махачкалинского клуба. Причём как прямое удаление Андреса Понсе , так и две жёлтых карточки Дмитрию Белорукову были весьма неоднозначными.

После ухода Промеса

В отсутствие Квинси Промеса «Спартак» в пока не может нащупать игру в атаке. Уход голландца застал команду врасплох и не оставил времени на поиск равноценной замены лучшему бомбардиру красно-белых в последние четыре сезона. Дорогостоящие Педро Роша и Софьян Ханни пока явно не справляются со своими обязанностями, немного померк и Луис Адриано

Достаточно сказать, что после отъезда Промеса в Испанию подопечные Карреры забили лишь один мяч (только после подачи углового), не добились ни одной победы, а в последних двух встречах и вовсе уступили. Сначала они неожиданно проиграли «Ахмату» и потерпели первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ, а после оказались слабее венского «Рапида» в Лиге Европы.

Для «Спартака» поединок с ЦСКА должен проходить под девизом «сейчас или никогда». Ему необходимы не только забитые мячи, но и победа. Возможно, именно третья подряд осечка заставит фанатов красно-белых внять стихам Назарова и потребовать убрать Карреру с поста.

Будущее Глушакова и Ещенко

Скандал вокруг игроков «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко стал одной из главных футбольных тем недели в стране. Опытные футболисты поставили лайки в соцсетях под записью известного актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес Массимо Карреры. В результате это стоило им участия в матче Лиги Европы с «Рапидом» и ссылки в дубль.

Впрочем, сам итальянец сказал, что причиной такого решения стала не активность в социальных сетях, а их плохая форма. Но в эту версию поверили немногие, хотя в матче предыдущего тура с «Ахматом» и Глушаков, и Ещенко вышли только на замену и выглядели не лучшим образом.

Не исключено, что итальянский специалист реабилитирует игроков, и они выйдут на поле с особой мотивацией. Всё-таки опыт Глушакова и Ещенко в таком важном матче команде не повредит.

Другое дело, что эта встреча может стать решающей и для самого Карреры. После поражений от «Рапида» и «Ахмата» его позиции в клубе серьёзно пошатнулись. Многие эксперты предположили, что тренер уже не контролирует команду, а внутри коллектива едва ли не зреет революция.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 22 Сен 2018 в 12:32 PDT Но скорее всего возвращение Андрея и Дениса не состоится. Накануне дерби оба провели полный матч с ЦСКА за молодёжный состав «Спартака» и помогли красно-белым одержать победу — 2:1.

Забьёт ли «Спартак» с игры

Вопросы вызывает и игра красно-белых. На старте сезона команда упорно действует по схеме 4-3-3, и пока Каррера не готов от неё отказаться. При этом «Спартак» покинул Промес, который на левом фланге атаки самостоятельно мог создавать опасность. Теперь такого игрока у команды нет, а Педро Роша — футболист несколько иного плана. Софьян Ханни скорее претендует на позицию под нападающим, но в нынешней расстановке места ему не находится.

Возможно, путём к выздоровлению команды может стать переход на другую игровую схему. В отсутствие голландца нынешняя модель уже показала свою непригодность, и изменения, мягко говоря, напрашиваются. Возможно, Каррере стоит сыграть в два нападающих, выпустив в пару к фактурному Зе Луишу более манёвренного, способного стягивать на себя защитников Луиса Адриано, или попробовать схему с оттянутым форвардом, роль которого может сыграть всё тот же Ханни.

Серия Чалова

Не случайно, что один Фёдор Чалов в чемпионате забил столько, сколько весь «Спартак» — шесть мячей. Для самого нападающего армейцев отличиться в дерби наверняка будет особенно важно, ведь ворот красно-белых он пока не поражал, зато в игре первого круга прошлого сезона отметился результативной передачей.

Если же Фёдору вновь удастся забить, он продлит свою результативную серию во всех турнирах до шести матчей. В последних пяти встречах на его счету семь голов. А ведь в предыдущие сезоны молодой футболист исправно забивал только весной.

Фёдор Чалов © Григорий Сысоев / РИА Новости

Усталость красно-белых

Нехватку опыта в противостоянии со «Спартаком» юные армейцы постараются нивелировать за счёт лучшей физической готовности. В этом им может помочь и календарь: подопечные Виктора Гончаренко свою игру Лиги чемпионов провели в среду, тогда как красно-белые встречались с «Рапидом» в четверг.

Кроме того, у 10-кратных чемпионов России на старте сезона регулярно появляются проблемы по ходу вторых таймов. Так, в Австрии команда пропускала исключительно после перерыва. Да и «Ахмат» неделю назад вырвал победу над москвичами в самой концовке.

Дополнительным козырем ЦСКА станет возвращение в строй Алана Дзагоева Георгия Щенникова после травм. Алан уже успел сыграть с «Викторией» из Пльзени, а вот здоровьем защитника в преддверии дерби было решено не рисковать. Поэтому Гончаренко вполне может сделать ставку на физику, а вдобавок освежить игру команды грамотными заменами в последние полчаса матча.

Удачная серия ЦСКА

На старте сезона многие предрекали армейцам безрадостное пребывание в середине таблицы, и в первых трёх турах РПЛ команда набрала только два очка. Однако затем дела у ЦСКА пошли в гору. В результате, в пяти последних матчах чемпионата красно-синие не потерпели ни одного поражения и трижды разгромили своего соперника. Теперь в активе коллектива 120 побед с разницей в три и более мяча в матчах чемпионата страны. По этому показателю ЦСКА обошёл как раз «Спартак».