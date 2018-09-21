Жена Глушакова назвала сумму требуемых алиментов

Жена Глушакова назвала сумму алиментов, которую с неё требует муж

Жена капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья рассказала, что футболист и его адвокат подали на развод раньше супруги, чтобы забрать у неё детей.

«Они сфабриковали это дело задним числом, чтобы забрать детей и обязать меня платить ему алименты. Так как я не работаю, он считает, что лучше пусть дети с ним будут, так как он работает, а я нет», — сказала Дарья в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Она также рассказала о сумме алиментов, которые с неё хотят потребовать.

«80 тысяч рублей. Он указал, что дети живут в Миллерове по месту пребывания. А он живет в Москве. Понятно, почему он это сделал. В Миллерове его все знают, у него есть знакомые в суде», — добавила Глушакова.

Ранее жена Глушакова заявила, что полузащитник изменял ей на протяжении десяти лет.