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Жена Глушакова назвала сумму требуемых алиментов
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Жена Глушакова назвала сумму алиментов, которую с неё требует муж 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жена капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья рассказала, что футболист и его адвокат подали на развод раньше супруги, чтобы забрать у неё детей.
«Они сфабриковали это дело задним числом, чтобы забрать детей и обязать меня платить ему алименты. Так как я не работаю, он считает, что лучше пусть дети с ним будут, так как он работает, а я нет», — сказала Дарья в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Она также рассказала о сумме алиментов, которые с неё хотят потребовать.
«80 тысяч рублей. Он указал, что дети живут в Миллерове по месту пребывания. А он живет в Москве. Понятно, почему он это сделал. В Миллерове его все знают, у него есть знакомые в суде», — добавила Глушакова.
Ранее жена Глушакова заявила, что полузащитник изменял ей на протяжении десяти лет.
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