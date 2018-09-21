В «Анжи» начали гасить долги

Финансовая ситуация в «Анжи» начинает стабилизироваться. Махачкалинский клуб долгое время испытывал денежные проблемы.

Как стало известно News.ru, часть долгов должна быть погашена к концу сентября. Такое обещание дал команде президент «Анжи» Осман Кадиев

Помимо прочего, уже погашаются долги по премиальным. «Жёлто-зеленые» продолжат базироваться в Подольске. Выходит в три раза дешевле, чем жить в Махачкале.

Ранее News.ru сообщал, что из-за финансовых проблем «Анжи» покинули администратор Абдула Шурпаев, начальник команды Рахматулла Халимбеков и массажист Вадим Арсиян.