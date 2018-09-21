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В «Анжи» начали гасить долги
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В «Анжи» начали гасить долги 

News.ru + ещё 1 21 сентября 2018
Фото: fc-anji.ru
Финансовая ситуация в «Анжи» начинает стабилизироваться. Махачкалинский клуб долгое время испытывал денежные проблемы.
Как стало известно News.ru, часть долгов должна быть погашена к концу сентября. Такое обещание дал команде президент «Анжи» Осман Кадиев.
Помимо прочего, уже погашаются долги по премиальным. «Жёлто-зеленые» продолжат базироваться в Подольске. Выходит в три раза дешевле, чем жить в Махачкале.
Ранее News.ru сообщал, что из-за финансовых проблем «Анжи» покинули администратор Абдула Шурпаев, начальник команды Рахматулла Халимбеков и массажист Вадим Арсиян.
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