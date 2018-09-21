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«Краснодар» отказался от Глушакова
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«Краснодар» не нуждается в услугах Глушакова 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Краснодар" не заинтересован в приобретении экс-капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова, сообщает Sport24.
Ранее сообщалось, что 31-летний полузащитник может пополнить состав черно-зеленых уже в ближайшее трансферное окно как и в качестве полноценного трансфера, так и на правах аренды.
Ранее главный тренер "Спартака" Массимо Каррера Глушакова, а также защитника Андрея Ещенко от состава команды и не взял с собой на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с венским "Рапидом".
Позже выяснилось, что отстраненный от команды Глушаков тренируется с дублем "Спартака".
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