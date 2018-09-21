«Краснодар» отказался от Глушакова

«Краснодар» не нуждается в услугах Глушакова

Ранее сообщалось, что 31-летний полузащитник может пополнить состав черно-зеленых уже в ближайшее трансферное окно как и в качестве полноценного трансфера, так и на правах аренды.

Ранее главный тренер "Спартака" Массимо Каррера Глушакова, а также защитника Андрея Ещенко от состава команды и не взял с собой на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с венским "Рапидом".

Позже выяснилось, что отстраненный от команды Глушаков тренируется с дублем "Спартака".