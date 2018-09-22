Агуэро летом отказался переходить в «Реал»

Аргентинский нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро летом мог оказаться в Испании, сообщает "Советский спорт"

По информации издания The Times, аргентинца пытался приобрести мадридский "Реал" . По имеющимся данным, руководство королевского клуба рассматривало Агуэро еще до того, как подписали нападающего французского "Лиона" Мариано Диаса . Однако "горожане" не стали вести переговоры с "Реалом", кроме того, и сам Агуэро также не испытывал особого желания переезжать в Мадрид.

Ранее Агуэро подписал новый контракт с "Манчестер Сити", который рассчитан до 2021 года. Нападающий играет за "Сити" с 2011 года. За это время он провел за клуб 299 матчей и забил 204 мячей.

Ранее тренер "МС" Хосеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с Агуэро.