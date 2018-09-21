Головин дебютировал в составе «Монако» в матче чемпионата Франции с «Нимом»

Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин вышел на поле в составе команды в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции против "Нима".

Россиянин вышел на поле на 72-й минуте при счете 1:1, заменив Софьяна Диопа.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний россиянин не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, команда дошла до 1/4 финала турнира.