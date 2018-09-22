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«Урал» переиграл «Енисей»
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ФК «Енисей» проиграл «Уралу» в первом матче РПЛ на домашней арене в Красноярске 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: ТАСС
Красноярский футбольный клуб "Енисей" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев мяч забил Владимир Ильин (58-я минута), у гостей отличился Петар Занев (59). На 25-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок "Енисея" Максим Семакин.
Для "Енисея" этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в РПЛ. Команда Дмитрия Аленичева проводила домашние встречи в Тюмени на стадионе "Геолог", пока Центральный стадион находился на реконструкции.
В турнирной таблице "Урал" занимает 12-е место (8 очков), "Енисей" — 14-е (5). В следующем туре "Урал" дома сыграет с тульским "Арсеналом", "Енисей" в гостях встретится с "Уфой", оба матча пройдут 29 сентября.
Матч "Енисей" — "Урал" открывал программу восьмого тура РПЛ. В субботу состоятся еще четыре матча чемпионата России. На воскресенье запланированы две встречи, на понедельник — одна.
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