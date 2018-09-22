Новые игроки букмекера bwin получат кэшбек с первого пари

Новые игроки букмекера bwin получат кэшбек с первого пари на воскресные матчи РПЛ В воскресенье, 23 сентября, в Премьер-Лиге состоятся два важных матча с участием лидеров российского футбола. В Санкт-Петербурге «Зенит» будет принимать «Локомотив», а в Москве состоится дерби ЦСКА — «Спартак»

По такому поводу букмекерская компания bwin объявила о специальной акции для новых игроков. Каждый клиент, который зарегистрируется, внесет депозит и свое первое пари заключит на один из упомянутых матчей, получит 100-процентный возврат суммы пари в случае проигрыша. Возврат будет осуществлен в виде FreeBet (бесплатной ставки).

«Яркие афиши российского чемпионата всегда привлекают новых игроков, но многие опасаются, что отсутствие опыта может привести к моментальному проигрышу. Поэтому мы предлагаем своеобразную страховку от первой неудачи. Уверен, что новые игроки по достоинству оценят эту инициативу», — сказал генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.