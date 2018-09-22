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Футболисту «Уфы» надоели сравнения с Месси
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Футболисту «Уфы» надоели сравнения с Месси 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард "Уфы" Еркебулан Сейдахмет высказался о сравнениях с Лионелем Месси.
"В команде меня все называют Лео. Я привык, что меня так называют. На сравнение с Месси я внимания не обращаю, но, если честно, оно мне уже надоело. Я был Еркебуланом и остаюсь Еркебуланом. Почему у меня на майке написано Еркош? Сейдахмет для россиян сложная фамилия, поэтому чтобы фанатам было удобно всем. Мы хотели продвигаться под брендом Еркош" — приводят слова Сейдахмета российские СМИ.
Отметим, что Сейдахмет выступает за "Уфу" с 2017 года. За это время он принял участие всего в трех матчах.
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