Футболисту «Уфы» надоели сравнения с Месси

"В команде меня все называют Лео. Я привык, что меня так называют. На сравнение с Месси я внимания не обращаю, но, если честно, оно мне уже надоело. Я был Еркебуланом и остаюсь Еркебуланом. Почему у меня на майке написано Еркош? Сейдахмет для россиян сложная фамилия, поэтому чтобы фанатам было удобно всем. Мы хотели продвигаться под брендом Еркош" — приводят слова Сейдахмета российские СМИ.

Отметим, что Сейдахмет выступает за "Уфу" с 2017 года. За это время он принял участие всего в трех матчах.