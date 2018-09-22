«Интер» вырвал победу в матче с «Сампдорией»

«Интер» обыграл «Сампдорию» в матче Серии А, благодаря голу в компенсированное время

Миланский «Интер» одержал победу над генуэзской «Самподрией» в матче пятого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе « Луиджи Феррарис » в Генуе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола в матче стал хавбек «Интера» Марсело Брозович , поразивший ворота «Сампдории» на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте. В других матчах игрового дня «Парма» победила «Кальяри» (2:0), а «Фиорентина» разгромила СПАЛ (3:0). Ранее сообщалось, что исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис будет работать в «Милане».