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«Интер» вырвал победу в матче с «Сампдорией»
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«Интер» обыграл «Сампдорию» в матче Серии А, благодаря голу в компенсированное время 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Миланский «Интер» одержал победу над генуэзской «Самподрией» в матче пятого тура итальянской Серии А.
Встреча, прошедшая на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола в матче стал хавбек «Интера» Марсело Брозович, поразивший ворота «Сампдории» на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.
В других матчах игрового дня «Парма» победила «Кальяри» (2:0), а «Фиорентина» разгромила СПАЛ (3:0).
Ранее сообщалось, что исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис будет работать в «Милане».
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