Головин шокировал Францию

21 сентября состоялся дебют российского полузащитника Александра Головина в «Монако». Во матче 6-го тура Лиги 1 «Монако» сыграл вничью с «Нимом».
Многие французские издания, а также болельщики «Монако» считают, что благодаря россиянину, который является самым дорогим на данный момент игроком «Монако», команде удастся выбраться из кризисной ситуации, пишет «Газета.Ru».
Так, авторитетное спортивное издание страны L'Equipe написало о том, что Головину удалось достойно показать себя.
«Головин добавил «Монако» огня в атаке и сумел отличиться несколькими умными ходами. После его выхода на поле команде удалось перехватить инициативу, создать несколько опасных моментов. Однако забить еще один мяч в ворота «Нима» и вырвать победу «монегаски» так и не смогли», — отметил автор публикации.
Местное издание написало, что Головин достоин места в стартовом составе «Монако». Не остались равнодушны к происходящему и болельщики.
«Прошло только 15 минут, а Головин уже является лучшим игроком сезона на сегодня», — написал один из них у себя в Твиттере.
«Выйдя на поле, Головин добавил скорости. После его выхода переход из обороны в атаку стал осуществляться значительно быстрее. Вероятно, именно Головина и не хватало «Монако» все это время. Он должен играть в стартовом составе», — написано в заметке.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в целом остался крайне недовольный результатами своей команды в текущем сезоне, тем не менее отметил российского хавбека.
«Если говорить о Головине, то это игрок другого уровня, игрок сборной, который привык играть с командами, которые претендуют на высокие места. Он будет важным и определяющим игроком для нашей команды», — сказал он.