Головин шокировал Францию

Игра Головина шокировала французов

21 сентября состоялся дебют российского полузащитника Александра Головина в «Монако». Во матче 6-го тура Лиги 1 «Монако» сыграл вничью с «Нимом».

«Газета.Ru». Многие французские издания, а также болельщики «Монако» считают, что благодаря россиянину, который является самым дорогим на данный момент игроком «Монако», команде удастся выбраться из кризисной ситуации, пишет

Так, авторитетное спортивное издание страны L'Equipe написало о том, что Головину удалось достойно показать себя.

«Головин добавил «Монако» огня в атаке и сумел отличиться несколькими умными ходами. После его выхода на поле команде удалось перехватить инициативу, создать несколько опасных моментов. Однако забить еще один мяч в ворота «Нима» и вырвать победу «монегаски» так и не смогли», — отметил автор публикации.

Местное издание написало, что Головин достоин места в стартовом составе «Монако». Не остались равнодушны к происходящему и болельщики.

«Прошло только 15 минут, а Головин уже является лучшим игроком сезона на сегодня», — написал один из них у себя в Твиттере.

«Выйдя на поле, Головин добавил скорости. После его выхода переход из обороны в атаку стал осуществляться значительно быстрее. Вероятно, именно Головина и не хватало «Монако» все это время. Он должен играть в стартовом составе», — написано в заметке.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в целом остался крайне недовольный результатами своей команды в текущем сезоне, тем не менее отметил российского хавбека.