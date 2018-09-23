Марадона поможет пострадавшим от наводнения в Мексике

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона , который ныне возглавляет мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа », выразил слова поддержки пострадавшим от наводнения в штате Синалоа.

💛 Diego Armando Maradona también se suma por un #SinaloaDiferente. 🙌 pic.twitter.com/YUYyC9Gij4— #HazlaDeDiez (@Dorados) 22 сентября 2018 г. Видеообращение аргентинца опубликовано в официальном Twitter клуба.

Марадона пообещал оказать материальную помощь. Он намерен оставить автограф на 100 футбольных мячей и продать их на аукционе. Заработанные деньги будут отданы пострадавшим от наводнения.

Он также призвал оказать моральную и финансовую поддержку всех неравнодушных.

Из-за непрерывных проливных дождей в штате пострадали некоторые населённые пункты и погибло несколько человек.

Ранее сообщалось, что про Марадону будет снят сериал.