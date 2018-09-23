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Марадона поможет пострадавшим от наводнения в Мексике
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Марадона поможет пострадавшим от наводнения в Мексике 

RT на русском + ещё 4 4 часа назад
Фото: Reuters
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который ныне возглавляет мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа», выразил слова поддержки пострадавшим от наводнения в штате Синалоа.
Видеообращение аргентинца опубликовано в официальном Twitter клуба.
Марадона пообещал оказать материальную помощь. Он намерен оставить автограф на 100 футбольных мячей и продать их на аукционе. Заработанные деньги будут отданы пострадавшим от наводнения.
Он также призвал оказать моральную и финансовую поддержку всех неравнодушных.
Из-за непрерывных проливных дождей в штате пострадали некоторые населённые пункты и погибло несколько человек.
Ранее сообщалось, что про Марадону будет снят сериал.
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