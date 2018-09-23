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Футболист сделал необычный «хет-трик»
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В Англии футболист за полтора месяца стал отцом трижды 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Нападающий «Сток Сити» Сейдо Берахино сделал своеобразный хет-трик за пределами поля. 25-летний форвард за шесть недель стал отцом трижды.
Как сообщает The Sun, матерями детей Берахино оказались три разные женщины. 30 мая сына Косту родила бывшая невеста Сейдо Стефания Кристофору. 15 июля понесла девочку давняя подруга футболиста — медсестра из Африки, чье имя не раскрывается. А два дня спустя осчастливила форварда второй дочкой Челси Лавлейс.
При этом на футбольном поле, исполняя свои непосредственные профессиональные обязанности, уроженец Бурунди за 913 дней забил всего два гола.
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