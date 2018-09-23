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Рамос приблизился к рекорду Кумана
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Рамос приблизился к рекорду Кумана 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Капитан "Реала" Серхио Рамос находится в 10 забитых голах от рекорда Рональда Кумана.
Напомним, что Куман самый забивной защитник в истории Примеры. На счету Кумана 67 забитых мячей, у Рамоса пока 57.
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