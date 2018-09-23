«Реал» отказался от проведения матчей в США

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что клуб не будет проводить матчи внутреннего первенства на территории США, передает "Советский спорт"

Руководство Ла Лиги заключило долгосрочный контракт на проведение выборочных матчей чемпионата Испании в США и Канаде, однако не получило одобрение клубов.

"Мы не собираемся проводить матчи в США. Не знаю, в чьих интересах принимается решение, но точно не в интересах болельщиков и клубов. Мы категорически отказываемся участвовать в этом", — приводит слова Переса El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Перес обозначил цель "Реала" на сезон.