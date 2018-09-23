В «Спартаке» идет агония

Титов назвал ситуацию в «Спартаке» агонией

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации в московском клубе. По мнению тренера «Енисея», то, что происходит в команде, со стороны напоминает агонию.

«Надо быть в коллективе, чтобы всё это понимать. Тут даже футбол уже на второй план отошел. Идет агония. Это не может не сказаться. Но такое мнение со стороны складывается. Печально то, что происходит в «Спартаке». И это перед дерби», — цитирует Титова «Рейтинг букмекеров».

На взгляд 42-летнего специалиста, дерби между ЦСКА и «Спартаком» завершится вничью.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 23 сентября на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.