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В «Спартаке» идет агония
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Титов назвал ситуацию в «Спартаке» агонией 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации в московском клубе. По мнению тренера «Енисея», то, что происходит в команде, со стороны напоминает агонию.
«Надо быть в коллективе, чтобы всё это понимать. Тут даже футбол уже на второй план отошел. Идет агония. Это не может не сказаться. Но такое мнение со стороны складывается. Печально то, что происходит в «Спартаке». И это перед дерби», — цитирует Титова «Рейтинг букмекеров».
На взгляд 42-летнего специалиста, дерби между ЦСКА и «Спартаком» завершится вничью.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 23 сентября на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.
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