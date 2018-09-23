Кокорин может сыграть с «Локомотивом» 

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч восьмого тура чемпионата России. В запасе «сине-бело-голубых» оказались защитник Эмануэль Маммана и нападающий Александр Кокорин.
Оба долгое время не выступали из-за травм. И 27-летний россиянин, и 22-летний аргентинец перенесли операции на крестообразные связки.
Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом: Лунев — Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету -Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес — Дзюба, Дриусси.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитЛоко! pic.twitter.com/VNUzME15Ym— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 23 сентября 2018 г.
Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин остановил свой выбор на следующих футболистах: Гильерме — Кверквелия, Идову, Чорлука, Хеведес — Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш — Смолов.
Наш состав на #ЗенитЛоко.
Давайте, парни! Верим 🔥 pic.twitter.com/mj3eeMh2Q9— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 сентября 2018 г.
Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 23 сентября на стадионе «Крестовский». Начало — в 16:30 по московскому времени.