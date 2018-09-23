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Кокорин может сыграть с «Локомотивом»
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Кокорин может сыграть с «Локомотивом» 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч восьмого тура чемпионата России. В запасе «сине-бело-голубых» оказались защитник Эмануэль Маммана и нападающий Александр Кокорин.
Оба долгое время не выступали из-за травм. И 27-летний россиянин, и 22-летний аргентинец перенесли операции на крестообразные связки.
Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом: Лунев — Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету -Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес — Дзюба, Дриусси.
Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин остановил свой выбор на следующих футболистах: Гильерме — Кверквелия, Идову, Чорлука, Хеведес — Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш — Смолов.
Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 23 сентября на стадионе «Крестовский». Начало — в 16:30 по московскому времени.
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