Кокорин может сыграть с «Локомотивом»

Оба долгое время не выступали из-за травм. И 27-летний россиянин, и 22-летний аргентинец перенесли операции на крестообразные связки.

Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитЛоко! pic.twitter.com/VNUzME15Ym— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 23 сентября 2018 г. Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом: Лунев — Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету -Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес — Дзюба, Дриусси.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 23 сентября на стадионе «Крестовский». Начало — в 16:30 по московскому времени.