Тренер сборной Франции Дешам вступился за Поля Погба

"У него имидж индивидуалиста, эгоиста, но это искаженное представление о нем. Напротив, он всегда думает о коллективе. Сейчас ему 25 лет, и он прекрасный образец для молодых футболистов", — приводит слова Дешама ТАСС.

Также он заметил, что французского полузащитника раньше часто критиковали несправедливо. "Мы обсудили этот момент, и я сказал ему, что общение со СМИ — это часть его работы, в то время как они имеют право на критику", — добавил наставник чемпионов мира.