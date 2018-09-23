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Дешам вступился за Поля Погба
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Тренер сборной Франции Дешам вступился за Поля Погба 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил вступиться за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, которого критикуют за эгоистичность. По мнению французского специалиста, сложившийся имидж футболиста не имеет ничего общего с действительностью.
"У него имидж индивидуалиста, эгоиста, но это искаженное представление о нем. Напротив, он всегда думает о коллективе. Сейчас ему 25 лет, и он прекрасный образец для молодых футболистов", — приводит слова Дешама ТАСС.
Также он заметил, что французского полузащитника раньше часто критиковали несправедливо. "Мы обсудили этот момент, и я сказал ему, что общение со СМИ — это часть его работы, в то время как они имеют право на критику", — добавил наставник чемпионов мира.
Ранее известный в прошлом футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал Погба за нестабильную игру и посоветовал игроку почаще использовать свой мозг.
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