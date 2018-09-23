«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле

Как Глушаков и Ещенко играли за молодежную команду «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков сыграл за молодежную команду клуба после того, как поставил лайк видео с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры . В матче с игроками, большинству из которых по 17-18 лет, провинившийся хавбек не отметился результативными действиями и заработал желтую карточку.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков переживает не лучшие времени. Футболист практически в одном время умудрился оказаться в центре двух скандалов — семейном и профессиональном.

Помимо получивших широкую огласку проблем в отношениях с супругой Дарьей, футболист был наказан за лайк видео актера Дмитрия Назарова , где известный болельщик «Спартака» прочитал критическое стихотворение о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

«Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь — не птица,

А наше счастье — не Каррера?

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость,

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться,

Все с гуся, как вода, стекает,

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает!» — прочитал Назаров.

Глушаков, а также защитник «Спартака» Андрей Ещенко одобрительно оценили пост. После этого оба футболиста были отправлены тренироваться с дублем. Ещенко спустя какое-то время лайк отменил, но это не помогло.

На матч первого тура группового этапа Лиги Европы в Вену «Спартак» отправился без двух игроков, которые, к слову, и без этого скандала нерегулярно выходили на поле в стартовом составе в нынешнем сезоне.

Тем не менее, красно-белые уступили местном «Рапиду» со счетом 0:2. После неудачного поединка Каррера отметил, что Глушаков и Ещенко отсутствовали в Австрии исключительно из-за того, что им не нашлось места на скамейке запасных.

«Глушаков и Ещенко — часть «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы лавка короче. Я сделал выбор в пользу других футболистов, которые находятся в лучших игровых кондициях.

Почему они в таких плохих кондициях? Это футбол. Возможно, это зависит от тренировок. Не всегда можно ощущать себя на 100 процентов», — говорил итальянец перед поединком с австрийским клубом.

Провинившиеся игроки все же сыграли за «Спартак». Вот только вышли на поле 34-летний Ещенко и 31-летний Глушаков в матче молодежных команды.

22 сентября на небольшом московском стадионе «Октябрь» вместе с молодыми игроками красно-белых (большинству парней по 17-18 лет) на искусственном газоне появились оба штрафника, причем, Глушаков был в капитанской повязке.

По словам очевидцев, приглашенные ветераны ничего сверхъестественного не продемонстрировали, а Глушаков даже умудрился заработать желтую карточку. Однако тренер дубля Алексей Лунин доволен обоими.

«Быть на поле рядом с такими футболистами — определенный опыт для молодых ребят. Денис и Андрей — такие же участники победы, как и все остальные, они внесли свою лепту», — отметил специалист после матча.

Оценили игру футболистов из главной команды и комментаторы матча на официальном канале ЦСКА.

«Оба смотрятся уверенно, спартаковские болельщики вполне могут поставить им лайк», — пошутили в трансляции.

После матча пресс-служба «Спартака» объяснила, что Ещенко и Глушаков на самом деле получили вышли на поле для того, что получить необходимую игровую практику.

«В стартовом составе нашей команды вышли Андрей Ещенко и Денис Глушаков (ему была доверена капитанская повязка).

Опытные защитник и хавбек набирают оптимальную форму и получили игровую практику в дубле», — говорится в тексте о поединке.

После матча Глушаков и Ещенко нашли в себе силы на общение с болельщиками, которые окружили игроков для совместных фото и автографов. Если брать в расчет сохраненную любовь фанатов и заявления клуба и Карреры, в матчах за основную команду футболистов мы еще увидим.