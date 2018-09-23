Тарасов прокомментировал свое удаление в матче с «Зенитом»

Тарасов прокомментировал свое удаление в матче «Зенит» — «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу своего удаления в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:5).

Тарасов в Санкт-Петербурге вышел на замену на 78-й минуте. Уже через две минуты он получил желтую карточку. Прошло еще две минуты и Тарасов был удален — игроку «железнодорожников» пришлось фолить против нападающего Артем Дзюбы, который выходил на опасную позицию, и арбитр показал второе предупреждение.

«Было ли удаление? Если судья назначил, значит — было», — передает слова Тарасова корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева.

Семин прокомментировал выход на замену Тарасова. Его удалили через 4 минуты