«Зенит» заставил Шнурова переделать песню

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отозвался на победу «Зенита» над «Локомотивом» со счетом 5:3. Ради такого дела 45-летний музыкант переделал свою композицию «В Питере — пить».
В припеве вместо заглавной фразы Шнуров поёт «В Питере — пять». Явный намёк на результат матча восьмого тура чемпионата России.
💙🔝🖐 #ЗенитЛоко pic.twitter.com/7oZ8fSECIf— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 23 сентября 2018 г.
Ранее News.ru сообщал о том, что наставник «Локомотива» Юрий Сёмин после столь чувствительного поражения отказался уходить в отставку.