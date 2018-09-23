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«Зенит» заставил Шнурова переделать песню
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Шнуров переделал песню из-за победы «Зенита» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отозвался на победу «Зенита» над «Локомотивом» со счетом 5:3. Ради такого дела 45-летний музыкант переделал свою композицию «В Питере — пить».
В припеве вместо заглавной фразы Шнуров поёт «В Питере — пять». Явный намёк на результат матча восьмого тура чемпионата России.
Ранее News.ru сообщал о том, что наставник «Локомотива» Юрий Сёмин после столь чувствительного поражения отказался уходить в отставку.
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