Украинский игрок попал в ДТП и забил мяч

Украинский игрок опоздал на матч из-за ДТП и забил мяч

По словам адвоката спортсмена, в его иномарку на парковке на высокой скорости врезался автомобиль.

"Инцидент произошел за час до игры. Дегтярев был в форме. Он никуда не убегал с места происшествия. Отдал документы, написал объяснение полиции. Эти "пластилиновые" не торопились ничего оформлять. Он опаздывал на игру — игрок основного состава важный, оставил друзьям ключи. Пока полиция продолжала оформлять, я его повез на игру", — цитирует Football.ua Александра Машкова.

Отмечается, что Дегтярев вышел на поле на 46-й минуте. На 82-й он забил мяч и установил окончательный счет — 3:1.

Ранее сообщалось, что автобус клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" попал в ДТП по пути на игру с петербургским СКА.