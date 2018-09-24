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Украинский игрок попал в ДТП и забил мяч
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Украинский игрок опоздал на матч из-за ДТП и забил мяч 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий донецкого "Олимпика" Максим Дегтярев опоздал на матч шестого тура чемпионата Украины из-за ДТП, сообщает "Советский спорт".
По словам адвоката спортсмена, в его иномарку на парковке на высокой скорости врезался автомобиль.
"Инцидент произошел за час до игры. Дегтярев был в форме. Он никуда не убегал с места происшествия. Отдал документы, написал объяснение полиции. Эти "пластилиновые" не торопились ничего оформлять. Он опаздывал на игру — игрок основного состава важный, оставил друзьям ключи. Пока полиция продолжала оформлять, я его повез на игру", — цитирует Football.ua Александра Машкова.
Отмечается, что Дегтярев вышел на поле на 46-й минуте. На 82-й он забил мяч и установил окончательный счет — 3:1.
Ранее сообщалось, что автобус клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" попал в ДТП по пути на игру с петербургским СКА.
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