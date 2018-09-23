Футбольные болельщики рвутся в Европу из России

Футбольные болельщики рвутся в Европу через Белоруссию

Правоохранительные органы Белоруссии после окончания Чемпионата мира по футболу в России продолжают задерживать на территории республики нелегальных мигрантов. Те под видом футбольных фанатов пытаются попасть по паспорту болельщика — так называемому Fan ID — в страны Евросоюза . Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Он уточнил, что формально все эти люди продолжат оставаться болельщиками, так как в России режим безвизового пребывания для них продлён до конца текущего года. Однако на Белоруссию подобные послабления не распространяются.

«В Республике Беларусь, конечно, для этой категории лиц установлен визовый режим въезда и пребывания, потому что положения соответствующего соглашения на них уже не распространяются», — сказал Алексей Бегун в интервью телеканалу ОНТ.

Он отметил, что Белоруссия граничит с тремя государствами Евросоюза и что количество людей, которые хотят попасть через территорию республики в ЕС, «всегда очень велико». При этом, подчеркнул представитель МВД , «проблемы нелегальной миграции в Европе практически не решаются».