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Футбольные болельщики рвутся в Европу из России
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Футбольные болельщики рвутся в Европу через Белоруссию 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Белоруссии после окончания Чемпионата мира по футболу в России продолжают задерживать на территории республики нелегальных мигрантов. Те под видом футбольных фанатов пытаются попасть по паспорту болельщика — так называемому Fan ID — в страны Евросоюза. Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.
Он уточнил, что формально все эти люди продолжат оставаться болельщиками, так как в России режим безвизового пребывания для них продлён до конца текущего года. Однако на Белоруссию подобные послабления не распространяются.
«В Республике Беларусь, конечно, для этой категории лиц установлен визовый режим въезда и пребывания, потому что положения соответствующего соглашения на них уже не распространяются», — сказал Алексей Бегун в интервью телеканалу ОНТ.
Он отметил, что Белоруссия граничит с тремя государствами Евросоюза и что количество людей, которые хотят попасть через территорию республики в ЕС, «всегда очень велико». При этом, подчеркнул представитель МВД, «проблемы нелегальной миграции в Европе практически не решаются».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос беженцев в Европу лежит в политической плоскости. По его словам, проблемы миграции должны решаться внутри ЕС.
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