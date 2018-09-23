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Месси установил абсолютный рекорд Ла Лиги
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Месси установил абсолютный рекорд Ла Лиги по количеству матчей 

Газета.Ru + ещё 9 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура чемпионата Испании против "Жироны", сообщает "Советский спорт".
Эта игра стала для аргентинца 423-й в рамках внутреннего первенства испанского чемпионата. Таким образом, капитан сине-гранатовых обогнал по этому показателю своего бывшего одноклубника Дани Алвеса, на счету которого 422 матча.
Третье место занимает бывший российский полузащитник Валерий Карпин, выступавший за "Сельту" и "Реал Сосьедад" (384 игры).
Ранее сообщалось, что Месси приедет на церемонию вручения "Золотого мяча".
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