Месси установил абсолютный рекорд Ла Лиги по количеству матчей

Эта игра стала для аргентинца 423-й в рамках внутреннего первенства испанского чемпионата. Таким образом, капитан сине-гранатовых обогнал по этому показателю своего бывшего одноклубника Дани Алвеса, на счету которого 422 матча.

Третье место занимает бывший российский полузащитник Валерий Карпин , выступавший за "Сельту" и "Реал Сосьедад" (384 игры).

Ранее сообщалось, что Месси приедет на церемонию вручения "Золотого мяча".