Тарпищев осудил действия Карреры

«Действия Карреры были абсолютно абсурдными. На такие вещи обращать внимание — это несусветная глупость. Я абсолютно не согласен с тем, что делает Каррера. Это только углубляет разлад в команде», — цитирует Тарпищева «Спорт уик-энд».

На взгляд Тарпищева, Каррера не должен был реагировать на лайки в социальных сетях. Или же, напротив, вместе посмеяться над этим и развернуть ситуацию в свою пользу.

«Если Глушаков и Ещенко ставят лайки, это не значит, что они имеют что-то против тренера. Я думаю, итальянцу не хватает гибкости восприятия ситуации. И это не служит нормальному климату в команде», — уверен Тарпищев.