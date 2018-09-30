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Тарпищев осудил действия Карреры
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Тарпищев осудил действия Карреры 

News.ru + ещё 49 4 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подверг критике наставника «Спартака» Массимо Карреру. По словам 70-летнего гуру тренерского цеха, итальянец допустил ошибку в ситуации с Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым.
«Действия Карреры были абсолютно абсурдными. На такие вещи обращать внимание — это несусветная глупость. Я абсолютно не согласен с тем, что делает Каррера. Это только углубляет разлад в команде», — цитирует Тарпищева «Спорт уик-энд».
На взгляд Тарпищева, Каррера не должен был реагировать на лайки в социальных сетях. Или же, напротив, вместе посмеяться над этим и развернуть ситуацию в свою пользу.
«Если Глушаков и Ещенко ставят лайки, это не значит, что они имеют что-то против тренера. Я думаю, итальянцу не хватает гибкости восприятия ситуации. И это не служит нормальному климату в команде», — уверен Тарпищев.
Ранее News.ru сообщал о том, что с поддержкой Глушакова выступил форвард «Зенита» Артём Дзюба.
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