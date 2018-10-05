Владелец «Спартака» больше не верит в Карреру

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итог встречи команды с "Вильярреалом" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы, передает "Советский спорт".
Матч, который проходил в Москве, закончился со счетом 3:3. Свою победу спартаковцы упустили уже в компенсированное время, когда арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых.
"Верим ли в Карреру? Я не хочу больше ни в кого верить. Я хочу верить в итоговый результат", — заявил Федун.
Ранее "Спартак" упустил победу в матче с "Вильярреалом" в Москве.