Владелец «Спартака» больше не верит в Карреру

Владелец «Спартака» больше не хочет верить в Карреру

Матч, который проходил в Москве, закончился со счетом 3:3. Свою победу спартаковцы упустили уже в компенсированное время, когда арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых.

"Верим ли в Карреру? Я не хочу больше ни в кого верить. Я хочу верить в итоговый результат", — заявил Федун.

Ранее "Спартак" упустил победу в матче с "Вильярреалом" в Москве.