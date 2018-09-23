Мбаппе получил футболку от Пеле

Легендарный бразильский нападающий Пеле подарил футболку со своим автографом форварду национальной команды Франции и «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Спасибо за этот великолепный подарок, Король», — написал Мбаппе на своей странице в «Твиттере». Thanks for this amazing gift, King 👑 @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym— Kylian Mbappé (@KMbappe) 23 сентября 2018 г.

Фото доступно на странице Килиана Мбаппе в «Твиттере». Мбаппе вместе со сборной Франции завоевал золотые медали чемпионата мира—2018, который минувшим летом прошёл в России. 19-летний нападающий принял участие в 7 встречах (6 — в основе) и забил 4 гола.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Килиан провёл 3 матча (2 — в основе), забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.