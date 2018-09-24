Экс-игрок ЦСКА вступился за Глушакова и Ещенко

Экс-хавбек ЦСКА: команде не было легче без Глушакова и Ещенко на поле

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин подвел итоги матча армейцев против "Спартака" (1:1) в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball. "Считаю, что, быть может создали не так много моментов, но тем не менее, ЦСКА владел неоспоримым преимуществом по игре. В этом матче одни создавали моменты, а в итоге забили совсем другие. В первом тайме "Спартак" всего лишь один или два раза попал в створ ворот. ЦСКА же на фоне хорошего матча в Лиге Чемпионов и тут провел очень хороший второй тайм, совершим камбэк в игре. Видно, что ребята играют с большим желанием. И молодые себя проявляют с самой хорошей стороны. Больше шансов на победу было у ЦСКА. Думаю, что с точки зрения показанной игры ничья — несправедливый результат. Мне кажется, что ЦСКА не было легче без Глушакова и Ещенко на поле", — заявил Ловчев. Ранее сообщалось, что Ловчев считает очевидным преимущество ЦСКА над "Спартаком".