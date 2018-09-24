Уже чемпионы? Что помешает «Зениту» выиграть золото

Питерский «Зенит» уже на семь очков оторвался от ближайшего преследователя в чемпионате России. Пока «Спартак» , ЦСКА и «Локомотив» решают многочисленные проблемы, сине-бело-голубые штампуют победы. Однако эта ситуация во многом похожа на прошлогоднюю, когда «Зенит» после уверенно лидерства в начале финишировал только пятым.

Неоспоримое лидерство

Петербургский «Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате России до семи очков. Вечером 24 сентября это преимущество может уменьшится до шести баллов, если «Краснодар» на выезде обыграет «Крылья Советов».

Однако даже шестиочковый гандикап, добытый лишь за восемь туров, говорит о явном превосходстве над остальными.

«Зенит» потерял очки лишь однажды — в домашнем поединке против «Спартака» (0:0), в то время как прямые конкуренты питерцев по чемпионской гонке оступаются в рядовых поединках с середняками и аутсайдерами.

Действующий чемпион — московский «Локомотив», который накануне был бит «Зенитом» (5:3), и вовсе пока прозябает лишь на 11-й строчке и отстает от сине-бело-голубых на катастрофические 13 очков.

До конца первого круга питерцам предстоит провести еще как минимум два сложных матча — дома с «Краснодаром» (7 октября) и на выезде с ЦСКА (11 ноября). Прохождение этих поединков без поражений практически гарантирует «Зениту» лидерство по итогам половины чемпионата. Однако быть впереди в самом начале для сине-бело-голубых — дело привычное.

Почему «Зенит» выходил в лидеры

Ровно год назад клуб из Санкт-Петербурга точно так же лидировал в чемпионате страны. Команда долго оставалась небитой — сине-бело голубые впервые проиграли лишь в 13-м туре, когда неожиданно уступили тульскому «Арсеналу» на родном стадионе.

Что случилось в итоге, все прекрасно помнят — «Зенит» занял пятое место, показав худший результат в чемпионате с 2005 года, а также впервые за десять лет остался без медали национального первенства.

Удивительно, но в нынешнем сезоне у такого успешного старта питерцев было гораздо меньше предпосылок.

Пост главного тренера занял молодой тренер Сергей Семак , а из трансферов — только заскочивший в последний момент через окно свободных агентов Клаудио Маркизио

Но почему «Зенит» лидирует? Сразу пять игроков питерского клуба выступали за сборную России на успешном для команды чемпионате мира. Возможно, благодаря энергетике домашнего мундиаля, в настоящего лидера команды превратился форвард Артем Дзюба , который последние полгода при Манчини провел в ссылке в тульском «Арсенале».

Итальянец отправлял в аренду и Олега Шатов. Вернувшийся из «Краснодара» футболист в нынешнем чемпионате стал автором нескольких красивых и очень важных мячей. Более того, сине-бело-голубым пока позволяют вольготно себя чувствовать испытывающие проблемы привычные конкуренты за золото — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Иначе как объяснить текущее второе место «Ростова» в чемпионате?

Почему «Зенит» проигрывал

Так что же случилось в прошлом сезоне? Осень скоропостижно ушел из жизни Сарсания, из-за чего питерцы неудачно провели зимнюю трансферную кампанию, пригласив в команду в числе прочих ставшего объектом многочисленных шуток нападающего Антона Заболотного , который сумел отличиться лишь в последнем туре в домашнем поединке против уже вылетевшего в ФНЛ «СКА-Хабаровска» (та встреча завершилась со счетом 6:0).

Из-за травм тогда на длительные сроки вылетели центральный защитник Эммануэль Маммана и Кокорин, которые вытаскивал многие матчи на своем индивидуальном мастерстве.

Кроме того, Манчини откровенно расслабился. В какой-то момент итальянец понял, что «Зенит» — это не его и дорабатывал спустя рукава, понимая, что по итогам сезона команду покинет.

Повторится ли крах клуба сейчас?

В первую очередь стоит заменить, что для Семака текущий сезон — первый в роли главного тренера российского топ-клуба. Сезон во многом определяющий. Специалист прекрасно понимает, что в случае неудачи его не позовут в сборную Италии. В лучшем случае это будет середняк чемпионата России.

Кроме того, пока «Зенит» не испытывает проблем с травмами. Более того, в матче с «Локомотивом» впервые за полгода на поле появился Кокорин, а Маммана впервые за 196 дней попал в заявку на игру.

Сейчас пост спортивного директора «Зенита» занимает поработавший в «Ювентусе» и « Манчестер Юнайтед » итальянец Хавьер Рибалта. Именно он убедил Маркизио присоединиться к клубу из Санкт-Петербурга и наверняка поможет текущим лидерам чемпионата закрыть проблемные позиции зимой.

От «Зенита» никто не ждал грандиозного прорыва в этом сезоне, и тем легче будет питерцам закрепиться на лидирующих позициях. Пока явных предпосылок к повторению у краха у сине-бело-голубых нет. Но загадывать, конечно, пока не стоит. Ведь в футболе возможно все.