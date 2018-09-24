Ещё
Бекхэм сделал Зидану сенсационное предложение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бекхэм пригласил Зидана тренировать его клуб 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм рассчитывает видеть у руля своей команды «Интер Маями» французского специалиста Зинедина Зидана. Об этом сообщает The Mirror.
По данным издания, англичанин уже провел встречу с 46-летним тренером. Клуб Бекхэма начнет свои выступления в Главной лиге футбола (MLS) в 2020 году.
В августе сообщалось, что Зидан сам заинтересован в тренерской деятельности в Европе. Француз, по данным СМИ, нацелен на работу в чемпионате Англии и следил за выступлениями Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Последним местом работы французского специалиста был мадридский «Реал». Зидан привел «сливочных» к трем победам в Лиге чемпионов. В общей сложности под его руководством клуб выиграл девять трофеев.
Зидан в бытность игроком также выступал в составе «Реала». Вместе с ним цвета мадридского клуба защищал и Бекхэм.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Головин шокировал Францию41
WADA пригрозило России новыми санкциями28
Тетя Глушакова рассказала о съемках в сауне и разводе
Медведева удивила реакцией на собственный провал35
Черчесов вынес вердикт Акинфееву
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
04:16
«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле
Футбол Статьи
00:50
WADA пригрозило России новыми санкциями
Летние виды спорта
03:14
Чемпиона ОИ напугали угрозы смерти от русских
Биатлон
03:24
«Избил на улице»: жена Глушакова шокировала новым заявлением
Футбол Статьи
06:20
Поветкин рассказал о своем здоровье после нокаута
Бокс
03:15
Дзюбу неожиданно обвинили в поражении «Спартака»
Футбол
08:14
Располневшей Медведевой вынесли вердикт
Фигурное катание
00:53
Глушакову досталось за позор с проституткой в бане
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение