Тетя Глушакова рассказала о съемках в сауне и разводе

По мнению родственницы футболиста, девушка «разыграла трагедию» и решила спровоцировать развод, так как карьера мужа пошла на спад.

«Денис начал «сдуваться», в сборную не попал — вот тогда и начался разлад в семье. Даша поняла, что деньги скоро закончатся, можно уходить. Она высосала из него все», — заявила Ирина Глушакова.

По словам женщины, перед свадьбой она советовала племяннику предложить невесте брачный контракт, чтобы «проверить» ее, но Глушаков отказался, так как он «добрый, порядочный парень по натуре».

Глушакова подчеркнула, что футболист ничего не жалел для жены: давал ей деньги на пластические операции и дарил дорогие украшения. По ее словам, когда девушка была беременна вторым ребенком, футболист подарил ей браслет за четыре миллиона.

«Одно нам всем понятно: Даше от Дениса нужны были только деньги. <…> Как только она почувствовала, что он покатился вниз, к тому же еще и загулял, то решила: зачем нужна такая жизнь?» — заявила собеседница «МК».

Тетя Глушакова предположила, что футболист мог «со злости» потребовать алименты с супруги. Также она выразила уверенность, что он не будет отбирать у жены детей.

«Денис никогда не возьмет с Даши денег. <…> И сама Дарья прекрасно знает, что муж не заберет детей. Он нормальный парень, с ним можно договориться», — отметила она.

По словам тети футболиста, она не верит, что Глушаков мог избить жену. При этом женщина допустила, что Дарья не врет, но «преувеличивает масштабы трагедии».

Ранее СМИ опубликовали видео с Глушаковым в сауне, снятое его женой. Супруга обвинила футболиста в измене. Позже она рассказала, что Глушаков первым подал на развод, потребовав опеки над детьми и алиментов в размере 80 тысяч рублей в месяц.

Супруга футболиста утверждает, что он изменял ей на протяжении всех десяти лет отношений. В начале августа, по ее словам, муж избил ее, затем забрал все украшения и перевел ей сто тысяч рублей «на детей».

Глушаков в 2009 году женился на Дарье, девушке из его родного города Миллерово. В 2011 году у них родилась первая дочь, а в 2016-м — вторая.