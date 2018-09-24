Манчини предопределил чемпиона РПЛ

Манчини счиает, что «Зенит» в нынешнем сезоне станет чемпионом РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини , ныне возглавляющий сборную Италии по футболу, высказал мнение о выступлении петербургского клуба в нынешнем сезоне.

«Я смотрел несколько матчей «Зенита» в Лиге Европы, команда играла хорошо. Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой», — приводит слова Манчини ТАСС.

Он отметил, что в нынешнем сезоне он «Зенит» стал лучше, чем был под его руководством за счёт сыгранности.

«Семак хороший тренер, знает «Зенит» очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно», — добавил итальянец.

Под руководством Манчини «Зенит» занял пятое место по итогам сезона РПЛ. После восьми туром петербуржцы во главе с Семаком лидируют в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Локомотив» со счётом 5:3 в матче восьмого тура РПЛ.