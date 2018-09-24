Экс-футболист сборной России крупно опозорился

Бывшего футболиста российский сборной избили на входе в гей-клуб

Владимир Быстров получил от охранника удар в челюсть. Он вел себя агрессивно, за что и поплатился.

И чего только бронзового призера Чемпионата Европы 2008 года понесло в знаменитый питерский гей-клуб "Голубая устрица"? Остался бы цел, да и скандальный шумихи смог бы избежать. Ведь до сих пор поклонники знали, что Быстров счастливо женат на Алене, с которой познакомился в кафе, а в ноябре 2004 года у них родилась дочь Дарья. И вдруг он ломится в логово разврата, где куражатся мужики.

Но Владимира не пустила охрана. Ершистый Быстров огрызнулся, попер на пролом и получил удар в челюсть. Да такой силы, что отлетел на несколько метров. Но сразу после конфликта футболист заявил, что на видео, которое появилось в сети, не он, а человек на него похожий. Сам же мол, находится, в Астрахани.

Журналисты же продолжают докучать Володе звонками и спрашивать, что он забыл в клубе "для сладких мальчиков".

"Я не понимаю, о чем вы говорите. В Интернете много чего выкладывают. Я что, должен все комментировать?" — цитирует возмущенного футболиста "Экспресс-газета".

Стоит заметить, что гомосексуализим — распространенное среди футболистов явление. Сказывается их длительное пребывание на сборах и чемпионатах без женского внимания и ласки. Так несколько лет назад португальский футболист Кришиану Роналду во время своей ссоре с полузащитником "Атлетико" Коке в сердцах заявил:

"Да, я — гей, но зато я очень богат, а ты — ублюдок".

В январе 2014 года экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльшперге официально совершил каминг-аут. И заявил, что после этого ему заметно полегчало в моральном плане. А бельгийский футболист Джонатан Де Фалько не только признался в том, что он гей, но и бросил футбол, чтобы сниматься в "гей-фильмах для взрослых".