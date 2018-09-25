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Определился первый участник 1/8 финала Кубка России
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Определился первый участник 1/8 финала Олимп Кубка России 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Оренбург" одержал победу над клубом "Динамо-Барнаул" в матче 1/16 финала Олимп Кубка России, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Барнауле, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Артем Галаджан и Андрей Козлов.
За выход в четвертьфинал турнира "Оренбург" сыграет с победителем встречи "Тюмень" — ЦСКА.
Ранее экс-капитан ЦСКА отметил молодых игроков перед Олимп Кубком России.
Олимп Кубок России. 1/16 финала:
"Динамо-Барнаул" (Барнаул) — "Оренбург" (Оренбург) — 0:2Голы: 0:1 — Галаджан, 43; 0:2 — Козлов, 81
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