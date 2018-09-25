Определился первый участник 1/8 финала Кубка России

Определился первый участник 1/8 финала Олимп Кубка России

"Оренбург" одержал победу над клубом "Динамо-Барнаул" в матче 1/16 финала Олимп Кубка России, сообщает "Советский спорт"

Андрей Козлов. Встреча, прошедшая в Барнауле, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Артем Галаджан

За выход в четвертьфинал турнира "Оренбург" сыграет с победителем встречи "Тюмень" — ЦСКА.

Ранее экс-капитан ЦСКА отметил молодых игроков перед Олимп Кубком России.

Олимп Кубок России. 1/16 финала:

"Динамо-Барнаул" (Барнаул) — "Оренбург" (Оренбург) — 0:2Голы: 0:1 — Галаджан, 43; 0:2 — Козлов, 81