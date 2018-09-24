Ещё
«Суть матча в одном фото»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист ЦСКА поиздевался над нападающим «Спартака» после матча 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник московского ЦСКА Никита Чернов поиздевался над нападающим столичного "Спартака" Луисом Адриано после матча восьмого тура чемпионата России, который состоялся 23 сентября и завершился со счетом 1:1, сообщает "Советский спорт".
22-летний футболист выложил в инстаграме фотографию, на которой он запечатлен сидящим сверху на Адриано, который упал на газон и показывает судье, что на нем был совершен фол.
"Суть матча в одном фото", — подписал фотографию Чернов, которую оценили в том числе партнер по команде Марио Фернандес.
Ранее Никола Влашич назвал ничью со "Спартаком" "несправедливым результатом".
Газета.Ru: последние новости
Защитник сборной Хорватии объяснил, почему не пожал руку Путину Футболиста сборной Украины высмеяли после нелепого промаха в АПЛ Бывший футболист "Динамо" осужден за наркотики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист объяснил, почему не пожал руку Путину16
Головин шокировал Францию41
Тетя Глушакова рассказала о съемках в сауне и разводе2
Массовая драка фанатов попала на видео
Ярмоленко высмеяли после нелепого промаха
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
04:16
«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле
Футбол Статьи
03:12
Почему наш биатлон в большой опасности
Биатлон
00:50
WADA пригрозило России новыми санкциями
Летние виды спорта
03:14
Чемпиона ОИ напугали угрозы смерти от русских
Биатлон
03:24
«Избил на улице»: жена Глушакова шокировала новым заявлением
Футбол Статьи
06:20
Поветкин рассказал о своем здоровье после нокаута
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение