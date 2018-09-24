Защитник московского ЦСКА Никита Чернов поиздевался над нападающим столичного "Спартака" Луисом Адриано после матча восьмого тура чемпионата России, который состоялся 23 сентября и завершился со счетом 1:1, сообщает "Советский спорт".
22-летний футболист выложил в инстаграме фотографию, на которой он запечатлен сидящим сверху на Адриано, который упал на газон и показывает судье, что на нем был совершен фол.
"Суть матча в одном фото", — подписал фотографию Чернов, которую оценили в том числе партнер по команде Марио Фернандес.
Ранее Никола Влашич назвал ничью со "Спартаком" "несправедливым результатом".