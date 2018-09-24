Мальдини назвал Рамоса лучшим защитником в мире 

Бывший защитник и капитан итальянского "Милана" Паоло Мальдини высоко оценил игру капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, выступающего на той же позиции, сообщает "Советский спорт".
"Серхио Рамос уже давно является лучшим центральным защитником в мире, — цитирует Мальдини издание Mundo Deportivo.
Паоло Мальдини находится в Лондоне, где сегодня будет названо имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА.
Ранее сообщалось, что капитан мадридского "Реала" испанец Серхио Рамос уверен, что его клубу по силам победить в Лиге чемпионов четвертый раз подряд.