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Мальдини назвал Рамоса лучшим защитником в мире
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Мальдини назвал Рамоса лучшим защитником в мире 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник и капитан итальянского "Милана" Паоло Мальдини высоко оценил игру капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, выступающего на той же позиции, сообщает "Советский спорт".
"Серхио Рамос уже давно является лучшим центральным защитником в мире, — цитирует Мальдини издание Mundo Deportivo.
Паоло Мальдини находится в Лондоне, где сегодня будет названо имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА.
Ранее сообщалось, что капитан мадридского "Реала" испанец Серхио Рамос уверен, что его клубу по силам победить в Лиге чемпионов четвертый раз подряд.
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