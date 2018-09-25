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Зидан дал совет Мбаппе
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Зидан посоветовал лучшему молодому игроку ЧМ-2018 покинуть «ПСЖ» 

ТАСС + ещё 13 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан посоветовал нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиану Мбаппе перейти в "королевский клуб", сообщает "Советский спорт".
Встреча произошла перед церемонией награждения лучших футболистов сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
"В преддверии старта торжественного вечера ФИФА в Лондоне Зидан встретился с Мбаппе. Специалист сказал футболисту дословно следующее: "Килиан, ты должен играть за "Реал". Есть свидетель этого разговора", — заявил журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в трех встречах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира 2018 года в России. По итогам турнира футболист был признан лучшим молодым игроком мундиаля.
Ранее Мбаппе поделился эмоциями от попадания в символическую сборную ФИФА.
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