Черчесов прибыл на церемонию ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл на церемонию вручения наград ФИФА — The Best FIFA Award. Мероприятие проходит в Лондоне.

📸 Знаменитые тренеры прибывают на церемонию 🇷🇺🇩🇪🇮🇹#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/clxORapgLv— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 сентября 2018 г. 55-летний специалист входил в топ-11 на звание лучшего тренера года, но в топ-3 не попал.

Всего в церемонии вручения наград ФИФА призы будут вручены в семи номинациях.