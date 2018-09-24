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Черчесов прибыл на церемонию ФИФА
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Черчесов прибыл на церемонию ФИФА 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл на церемонию вручения наград ФИФА — The Best FIFA Award. Мероприятие проходит в Лондоне.
55-летний специалист входил в топ-11 на звание лучшего тренера года, но в топ-3 не попал.
Всего в церемонии вручения наград ФИФА призы будут вручены в семи номинациях.
Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в десятку претендентов на приз Ференца Пушкаша за самый красивый гол.
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