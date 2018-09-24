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ФИФА объявила лучший гол 2018 года
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Черышев остался без награды ФИФА 

News.ru + ещё 1 1 час назад
На проходящей в Лондоне церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) определился победитель в номинации «Лучший гол». По версии ФИФА, его автором стал нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах.
Этот гол он забил в игре против «Эвертона» 10 декабря 2017 года. Россиянин Денис Черышев остался без награды. Хотя, безусловно, для российских любителей футбола его мяч в игре с командой Хорватии затмевает все остальные.
Кроме Салаха и Черышева, на звание лучшего года 2018 года претендовали: валлиец Гарет Бэйл, грек Лазарос Христодулопулос, аргентинец Лионель Месси, француз Бенжамен Павар, уругваец Джорджиан Де Арраскаэта, австралиец Райли Макгри, португальцы Рикардо Куарежма и Криштиану Роналду..
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