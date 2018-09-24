ФИФА объявила лучший гол 2018 года

На проходящей в Лондоне церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) определился победитель в номинации «Лучший гол». По версии ФИФА, его автором стал нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах.
Этот гол он забил в игре против «Эвертона» 10 декабря 2017 года. Россиянин Денис Черышев остался без награды. Хотя, безусловно, для российских любителей футбола его мяч в игре с командой Хорватии затмевает все остальные.
Кроме Салаха и Черышева, на звание лучшего года 2018 года претендовали: валлиец Гарет Бэйл, грек Лазарос Христодулопулос, аргентинец Лионель Месси, француз Бенжамен Павар, уругваец Джорджиан Де Арраскаэта, австралиец Райли Макгри, португальцы Рикардо Куарежма и Криштиану Роналду..