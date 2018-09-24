Куртуа — лучший вратарь года по версии ФИФА

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа признан лучшим вратарём 2018 года по версии ФИФА.

На чемпионате мира–2018 Куртуа в составе сборной Бельгии завоевал бронзовые медали, а также был признан лучшим голкипером по итогам турнира.

В свою очередь, Льорис со сборной Франции стал победителем мундиаля. Шмейхель со сборной Дании в матче 1/8 финала в серии послематчевых пенальти уступил будущему обладателю серебряных медалей — Хорватии.

Куртуа перешёл в «Реал» этим летом, ранее он защищал цвета лондонского «Челси».