Экс-тренер сборной России раскритиковал Месси и Роналду

"Это отсутствие уважения", — цитирует Капелло Mundo Deportivo.

Специалист считает, что Месси и Роналду слишком много выиграли и не любят проигрывать.

Лучшим футболистом по версии ФИФА был признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич

Ранее в Хорватии заявили о конце эры Роналду и Месси.