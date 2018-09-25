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Экс-тренер сборной России раскритиковал Месси и Роналду
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Экс-тренер сборной России раскритиковал Месси и Роналду 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло раскритиковал нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси за то, что они не приехали на церемонию вручения премий Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
"Это отсутствие уважения", — цитирует Капелло Mundo Deportivo.
Специалист считает, что Месси и Роналду слишком много выиграли и не любят проигрывать.
Лучшим футболистом по версии ФИФА был признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич.
Ранее в Хорватии заявили о конце эры Роналду и Месси.
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