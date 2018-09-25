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Миллер оценил достижения «Зенита»
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Глава «Газпрома» Миллер назвал «Зенит» самым титулованным клубом России 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на 50-летнем юбилеи футбольной академии «Смена» заявил, что санкт-петербургский «Зенит» является самым титулованным клубом России.
«Сегодня «Зенит» является самым титулованным клубом России. Всё это заслуга тренерского штаба, который работает в академии. Почти две трети тренеров — воспитанники академии и бывшие игроки «Зенита». Благодаря этому сохраняется преемственность», — приводит слова Миллера «Спорт Уик-Энд».
Он отметил вклад футбольной академии в чемпионство СССР 1984 года, а также в победу в Кубке и Суперкубке УЕФА в 2008 году.
«Зенит» является четырёхкратным чемпионом страны (у «Спартака» — 10 титулов чемпиона страны), трёхкратным обладателем кубка (у ЦСКА и «Локомотива» — по семь), четырёхкратным обладателем Суперкубка (у ЦСКА — семь). Санкт-петербургский клуб также является единственным клубом в России, завоевавшим Суперкубок УЕФА, и наряду с ЦСКА обладателем Кубка УЕФА.
Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о задачах на Кубок России по футболу в преддверии матча с астраханским «Волгарём».
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