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Экс-тренер «Зенита» Спалетти получил дисквалификацию
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Экс-тренер «Зенита» Спалетти дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии по футболу 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спалетти, ныне возглавляющий миланский «Интер», дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии по футболу.
Об этом сообщает Football Italia.
Спаллетти был удалён в концовке гостевого матча пятого тура итальянской Серии A с «Сампдорией». Тренер слишком бурно продемонстрировал радость от забитого победного гола своей команды. В миланском клубе заявили, что готовы подать апелляцию на данное решение.
Спалетти пропустит домашний матч «Интера» с «Фиорентиной», который состоится 25 сентября.
Ранее Федерация футбола Франции оставила в силе трёхматчевую дисквалификацию нападающего «Пари Сен-Жермена» Килиана Мбаппе в национальном чемпионате.
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