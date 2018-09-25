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В Хорватии заявили о конце эры Роналду и Месси
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В Хорватии заявили о конце эры Роналду и Месси 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер заявил, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси могли проявить уважение и прибыть на церемонию награждения Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
Лучшим футболистом по версии ФИФА был признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич.
"Жизнь — это не только путь побед. Когда вы проигрываете, нужно проявлять уважение. Конец эры Роналду и Месси — это хорошо для футбола и всех хорватских футболистов. Это заслуженная награда Модрича, учитывая все, что он сделал в течение года", — приводит слова Шукера Mundo Deportivo.
Ранее стали известны имена капитанов и тренеров, которые назвали Модрича лучшим игроком.
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