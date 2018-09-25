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В «Енисее» поиронизировали над поездкой на поезде
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В «Енисее» иронично отнеслись к поездке на поезде на матч Кубка России по футболу в Великие Луки 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©фк-енисей.рф
Пресс-служба красноярского «Енисея» сообщила, что команда добирается на матч 1/16 финала Кубка России по футболу с клубом «Луки-Энергия» из Москвы на поезде.
«Приземлились в Москве. В Великие Луки едем на поезде. Курица в фольге, яйца сварены, доширак куплен, что забыли?» — написала пресс-служба «Енисея» в Twitter.
Встреча 1/16 финала Кубка России «Луки-Энергия» — «Енисей» состоится в Великих Луках 26 сентября, начало — в 17:30 мск.
Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о задачах на Кубок России по футболу в преддверии матча с астраханским «Волгарём».
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