В «Енисее» поиронизировали над поездкой на поезде

В «Енисее» иронично отнеслись к поездке на поезде на матч Кубка России по футболу в Великие Луки

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Пресс-служба красноярского «Енисея» сообщила, что команда добирается на матч 1/16 финала Кубка России по футболу с клубом «Луки-Энергия» из Москвы на поезде. «Приземлились в Москве. В Великие Луки едем на поезде. Курица в фольге, яйца сварены, доширак куплен, что забыли?» — написала пресс-служба «Енисея» в Twitter. Приземлились в Москве. В Великие Луки едем на поезде. Курица в фольге, яйца сварены, доширак куплен, что забыли? #ЛукиЕнисей— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 25 сентября 2018 г. Встреча 1/16 финала Кубка России «Луки-Энергия» — «Енисей» состоится в Великих Луках 26 сентября, начало — в 17:30 мск. Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о задачах на Кубок России по футболу в преддверии матча с астраханским «Волгарём».