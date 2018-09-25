РПЛ отреагировала на принуждение смотреть игру «Ахмата»

В РПЛ прокомментировали слухи об обязательном посещении матчей «Ахмата»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги прокомментировала появлявшуюся ранее информацию в СМИ, согласно которой от многих людей в Грозном требуют обязательного посещения домашних матчей «Ахмата» под угрозой увольнения с работы или отчисления из ВУЗов.

«Не первый раз появляется информация по поводу «Ахмата». Мы следим за этой ситуацией. Но данный вопрос находится в компетенции клуба. Заявлений и жалоб от каких либо лиц не поступало», — передаёт слова пресс-служба Российской Премьер-Лиги корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

На домашней встрече 8-го тура Премьер-Лиги «Ахмат» — «Оренбург», которая закончилась ничьей 1:1, присутствовало 9742 зрителя. На данный момент грозненская команда занимает в таблице РПЛ шестое место.