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РПЛ отреагировала на принуждение смотреть игру «Ахмата»
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В РПЛ прокомментировали слухи об обязательном посещении матчей «Ахмата» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги прокомментировала появлявшуюся ранее информацию в СМИ, согласно которой от многих людей в Грозном требуют обязательного посещения домашних матчей «Ахмата» под угрозой увольнения с работы или отчисления из ВУЗов.
«Не первый раз появляется информация по поводу «Ахмата». Мы следим за этой ситуацией. Но данный вопрос находится в компетенции клуба. Заявлений и жалоб от каких либо лиц не поступало», — передаёт слова пресс-служба Российской Премьер-Лиги корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
На домашней встрече 8-го тура Премьер-Лиги «Ахмат» — «Оренбург», которая закончилась ничьей 1:1, присутствовало 9742 зрителя. На данный момент грозненская команда занимает в таблице РПЛ шестое место.
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