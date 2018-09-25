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Футболист вернулся на поле за выбитым зубом
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«Бетис» развернул поисковую операцию по поиску зуба Герреро 

Спорт-Экспресс + ещё 1 5 часов назад
Фото: eurosport.ru
23 сентября "Бетис" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась со счетом 2:2. Во время игры защитник "Атлетика" Юри Берчиче в борьбе ударил локтем нападающего "Бетиса" Франсиса Герреро и выбил тому зуб.
По окончании встречи 22-летний игрок вернулся на поле, чтобы найти выбитый зуб. В поисковой операции были задействованы работники стадиона, тренеры "Бетиса" и мальчики, подающие мячи. В конце концов, кто-то из пожилых сотрудников арены разглядел в траве зуб Герреро и вернул его игроку.
22-летний игрок провел в нынешнем чемпионате Испании четыре матча и не отметился результативными действиями.
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